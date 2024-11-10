В Коми похолодает до минус 10 градусов
- 10:45 10 ноября
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- Елизавета Петрова
В республике днем 10 ноября синоптики обещают минусовую температуру.
В Сыктывкаре ожидается -2…-4 °C и днем легкий снегопад.
В Объячево предположительно -1…-3 °C и небольшой дневной снег.
В Ухте и Вуктыле температура будет в пределах -3…-5 °C.
В Троицко-Печорске прогнозируется -4…-6 °C.
В Усть-Цильме ожидается более холодная погода: -5…-7 °C.
В Усинске температура опустится до -6…-8 °C.
В Инте термометры покажут -7…-9 °C.
В Воркуте будет холоднее всего: -10…-12 °C.
Ранее мы писали о том, что Роман Вильфанд, являющийся научным руководителем Гидрометцентра, рассказал о прогнозе на зиму 2025 года в европейской части России.
Он отметил, что предстоящая зима будет в целом соответствовать долгосрочным значениям, но будет характеризоваться значительной неоднородностью. Вильфанд подчеркнул, что можно ожидать как периоды оттепелей, так и сильные морозы, когда столбики термометров опустятся ниже отметки минус 15 градусов.