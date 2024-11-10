В Коми похолодает до минус 10 градусов

Фото из архива редакции

В республике днем 10 ноября синоптики обещают минусовую температуру. В Сыктывкаре ожидается -2…-4 °C и днем легкий снегопад.

В Объячево предположительно -1…-3 °C и небольшой дневной снег.

В Ухте и Вуктыле температура будет в пределах -3…-5 °C.

В Троицко-Печорске прогнозируется -4…-6 °C.

В Усть-Цильме ожидается более холодная погода: -5…-7 °C.

В Усинске температура опустится до -6…-8 °C.

В Инте термометры покажут -7…-9 °C.

В Воркуте будет холоднее всего: -10…-12 °C.

Ранее мы писали о том, что Роман Вильфанд, являющийся научным руководителем Гидрометцентра, рассказал о прогнозе на зиму 2025 года в европейской части России.