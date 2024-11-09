Синоптик рассказал, какой будет зима в 2025 году

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом для европейской части России на зимний сезон 2025 года. По его словам, зима будет близка к многолетним значениям, однако она окажется довольно неоднородной. Вильфанд отметил, что стоит ожидать как периоды оттепелей, так и морозы, когда температура будет опускаться ниже минус 15 градусов.

Прогнозы указывают, что средние температуры этой зимы будут соответствовать обычным многолетним нормам. Это означает, что, несмотря на переменные погодные условия, зима не будет слишком холодной или аномально теплой в целом, пишет ngzt.ru.