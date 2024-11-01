Жителя Коми осудили за незаконную рыбалку

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Мировым судьёй Усть-Цилемского судебного участка Республики Коми было рассмотрено уголовное дело, касающееся местного жителя. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, мужчину признали виновным за незаконный вылов водных биоресурсов с использованием моторного транспортного средства на пути миграции к местам нереста. Государственное обвинение было представлено прокуратурой Усть-Цилемского района.

Суд установил, что в августе 2024 года мужчина на моторной лодке отправился по реке Печоре и с помощью сетки произвёл незаконный улов рыбы — нельмы, пеляди, сига и щуки. Он пытался спрятать пойманную рыбу в мешке на берегу, но был замечен сотрудниками рыбоохраны. Незаконный промысел нанёс водным биологическим ресурсам ущерб в размере 37 тысяч рублей.

Добавим, что мужчина признал свою вину, и полностью компенсировал причиненный ущерб природе. Также отметим, что судом ему было назначено наказание в виде 70 часов обязательных работ.