В Сыктывкаре у матери-наркоманки забрали ребенка
- 14:30 7 ноября
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- Инесса Богатая
Эжвинский суд вынес решение о передаче ребенка на воспитание отцу, так как мать была уличена в употреблении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Согласно пресс-релизу ведомства, в суд обратился житель Сыктывкара с иском о определении места жительства ребенка. Мужчина утверждает, что финансовое положение его бывшей жены, а также морально-психологическая обстановка у нее дома не соответствуют необходимым условиям для правильного воспитания несовершеннолетнего. Это связано с тем, что женщина принимает запрещенные вещества, не занимается ребенком и находится под расследованием.
Во время судебного разбирательства мать ребенка не согласилась с иском.
Из материалов дела стало ясно, что женщина имеет диагноз: "Пагубное употребление психостимуляторов" и ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по уходу и воспитанию несовершеннолетнего и употребление наркотиков без предписания врача. В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Суд выбрал для нее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Кроме того, ребенок был помещен в социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних из-за того, что мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Обследование жилищных условий отца показало, что в его доме есть все необходимое для проживание семьи с ребенком.
Суд, оценив отчет органов опеки и учитывая обстоятельства дела, а также созданные отцом условия для проживания, воспитания и обучения ребенка, решил определить место жительства несовершеннолетнего с отцом.
Иск был удовлетворен, но решение суда пока не вступило в законную силу.