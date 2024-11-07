В Сыктывкаре у матери-наркоманки забрали ребенка

Эжвинский суд вынес решение о передаче ребенка на воспитание отцу, так как мать была уличена в употреблении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.

Согласно пресс-релизу ведомства, в суд обратился житель Сыктывкара с иском о определении места жительства ребенка. Мужчина утверждает, что финансовое положение его бывшей жены, а также морально-психологическая обстановка у нее дома не соответствуют необходимым условиям для правильного воспитания несовершеннолетнего. Это связано с тем, что женщина принимает запрещенные вещества, не занимается ребенком и находится под расследованием.