В Росгвардию обратился сыктывкарец, нашедший на даче оружие

Мужчина 1952 года рождения добровольно передал в отдел лицензионно-разрешительной работы города Сыктывкара обнаруженное им гражданское гладкоствольное огнестрельное оружие.

Он объяснил сотрудникам Росгвардии, что находился в поселке Ёльбаза Сысольского района, разбирая вещи в доме, который достался ему по наследству от матери. В подвале он нашел оружие, обернутое в ткань. Осознавая ответственность за незаконное хранение оружия, мужчина решил отнести находку в Росгвардию. За это ему будет выплачена денежная компенсация, предусмотренная действующим законодательством. В настоящее время вознаграждение за добровольную сдачу гражданского гладкоствольного оружия увеличено с восьми до десяти тысяч рублей.