В Росгвардию обратился сыктывкарец, нашедший на даче оружие
- 12:55 3 ноября
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- Елизавета Петрова
Мужчина 1952 года рождения добровольно передал в отдел лицензионно-разрешительной работы города Сыктывкара обнаруженное им гражданское гладкоствольное огнестрельное оружие.
Он объяснил сотрудникам Росгвардии, что находился в поселке Ёльбаза Сысольского района, разбирая вещи в доме, который достался ему по наследству от матери. В подвале он нашел оружие, обернутое в ткань. Осознавая ответственность за незаконное хранение оружия, мужчина решил отнести находку в Росгвардию. За это ему будет выплачена денежная компенсация, предусмотренная действующим законодательством. В настоящее время вознаграждение за добровольную сдачу гражданского гладкоствольного оружия увеличено с восьми до десяти тысяч рублей.
Отдел лицензионно-разрешительной работы по Сыктывкару, а также Сыктывдинскому и Корткеросскому районам Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает, что согласно действующему законодательству, гражданин, добровольно сдающий оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной и административной ответственности.