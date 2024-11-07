"Вампиры легкого поведения": сыктывкарцев приглашают на всероссийскую премьеру улетной комедии

12 ноября кинотеатр "Кронверк Синема" в Сыктывкаре приглашает на всероссийскую премьеру фильма "Вампиры легкого поведения". 18+

Это дерзкая комедия, главные роли в которой сыграли Келли Макдоналд ("Старикам тут не место") и обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" Дэмиэн Льюис ("Миллиарды"). Режиссер проекта – Эрос Лин (сериалы "Шерлок", "Доктор Кто", "Черное зеркало", "Сорвиголова"). Сценарий фильма основан на мировом бестселлере Мэтта Хейга. Автор хорошо известен в России своими романами "Полночная библиотека", "Трудно быть человеком" или "Мальчик по имени Рождество".



"Вампиры лёгкого поведения" — это фильм о том, что случается, когда могучая сила животных порывов берёт над нами верх. Эта черная комедия о вампирах и о жизни английского среднего класса являет собой смесь готического хоррора, бытового натурализма и поучительной истории. Семейные ужины, книжный клуб и тихие соседские посиделки в саду скрывают под собой подавленные желания, любовные треугольники и неутолимую жажду крови и убийств.



Мировая премьера фильма состоялась в рамках Edinburgh International Film Festival, где картина была показана вне конкурса и многие оценили ее как "свежий, изобретательный взгляд на вампирский жанр".