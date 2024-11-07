Койгородский нацпарк принял участие в фестивале дикой природы

2 ноября в Москве прошел День заповедников, посвященный особо охраняемым природным зонам, которые в 2024 году отмечают свои юбилеи. Об этом сообщает пресс-служба НП "Койгородский".

Это мероприятие стало частью Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха", который помогает людям лучше понять деятельность российских заповедников и поддерживать их важные задачи.