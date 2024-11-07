Койгородский нацпарк принял участие в фестивале дикой природы
- 16:30 7 ноября
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- Инесса Богатая
2 ноября в Москве прошел День заповедников, посвященный особо охраняемым природным зонам, которые в 2024 году отмечают свои юбилеи. Об этом сообщает пресс-служба НП "Койгородский".
Это мероприятие стало частью Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха", который помогает людям лучше понять деятельность российских заповедников и поддерживать их важные задачи.
Национальный парк "Койгородский" принял участие в этом значительном событии, представив захватывающую презентацию о парке. Посетители также могли поучаствовать в мастер-классе по созданию елочной игрушки в виде лося, который является символом данного парка. Национальный парк "Койгородский" служит местом сохранения уникального биологического разнообразия и представляет собой единственную в Республике Коми территорию с девственной тайгой. В декабре этого года парку исполнится пять лет.
Напомним, ранее сообщали, что беглому страусу дали официальное имя. Птица, сбежавшая в Сыктывдинском районе с фермы, сперва оставалась безымянной. Однако в процессе поиска её начали называть Васей, хотя у владельца уже был страус с таким именем. На официальной странице фермы во "ВКонтакте" владельцы объявили, что австралийскому страусу присвоили имя Василий. Пользователи соцсетей предлагали другие имена: Форрест, Болт, в честь спортсмена Усэйна Болта, Кипиш, Спидранер.