Страусу-беглецу из Коми дали имя

Фото из группы во "Вконтакте" "СТРАУС ВАСЯ || Страусиная ферма"

Страусу-беглецу дали официальное имя. Изначально птица, сбежавшая с фермы в Сыктывдинском районе, была безымянной. Однако во время её поисков её начали называть Васей, хотя у владельца уже был страус с таким именем. Теперь беглеца также назвали Васей.

В сообщении на официальной странице фермы во "ВКонтакте" владельцы объявили, что австралийского страуса решили назвать Васей. Хотя в хозяйстве уже есть черный африканский страус с таким именем, при розыске все думали, что сбежал именно он, и имя закрепилось. Пользователи соцсетей предлагали иные варианты: Форрест, Болт, в честь спортсмена Усэйна Болта, Кипиш, Спидранер.

Владельцы сообщают, что сейчас страус в порядке, хотя и похудел. Птица восстанавливает силы, ест и пьет. Фермеры отмечают, что после приключений накопилось много работы, из-за чего они решили устроить небольшой отпуск.

Страус сбежал с фермы, расположенной недалеко от села Пажга в Сыктывдинском районе, испугавшись. Утром 26 октября хозяин обнаружил его на свободе в поле. Возможно, он покинул привычное место, услышав лай собак, когда кто-то, вероятно, лисы, подошли к территории. Из-за этого страус сломал часть ограждения и выбрался через образовавшуюся дыру. Птицу удалось поймать только 31 октября, при участии волонтеров, в том числе из Сыктывкара, которые применяли сети, тепловизор и лассо.