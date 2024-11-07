В 2025 году Коми соберет на стадионе им. Раисы Сметаниной звезд лыжного спорта
- 09:50 7 ноября
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- Инесса Богатая
В марте 2025 года на стадионе имени Раисы Сметаниной соберутся звезды лыжного спорта. Об этом сообщает "Комиинформ".
"Наиболее значимые спортивные события следующего года в Коми — это лыжные гонки. В марте состоится седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам, а в рамках Чемпионата России будут проведены дистанции на 30 и 50 км. Я надеюсь, что на обновленный комплекс имени Раисы Сметаниной приедут все звезды", — отметила глава министерства спорта Коми Светлана Суворкина.
Министр также подчеркнула, что в текущем году на базе лыжного комплекса прошли учебно-тренировочные сборы, в которых приняли участие 92 спортсмена из сборных команд муниципалитетов региона, сообщает "Комиинформ".
Напомним, в Коми почти 56% населения занимается физической культурой и спортом, а это 371 тысяча человек. В предыдущем году этот показатель был чуть выше 52%. Согласно федеральным планам, к 2030 году число занимающихся спортом должно достичь 70% от всего населения.