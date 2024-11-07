В 2025 году Коми соберет на стадионе им. Раисы Сметаниной звезд лыжного спорта

В марте 2025 года на стадионе имени Раисы Сметаниной соберутся звезды лыжного спорта. Об этом сообщает "Комиинформ".

"Наиболее значимые спортивные события следующего года в Коми — это лыжные гонки. В марте состоится седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам, а в рамках Чемпионата России будут проведены дистанции на 30 и 50 км. Я надеюсь, что на обновленный комплекс имени Раисы Сметаниной приедут все звезды", — отметила глава министерства спорта Коми Светлана Суворкина.