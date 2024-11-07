В Коми больше половины населения занимается спортом
- 06:30 7 ноября
- 6+
- Инесса Богатая
В Республике Коми около 56% жителей занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на главу министерства спорта региона Светлану Суворкину.
По информации издания, физической культурой и спортом занимаются 371 тысяча человек, что составляет почти 56% населения региона. Год назад этот показатель составлял чуть более 52%.
Согласно федеральным планам, к 2030 году доля населения, занимающегося спортом, должна достигнуть 70%.
Для привлечения жителей к спорту строятся новые спортивные сооружения. Министерство спорта Республики Коми взаимодействует с местными органами власти для обеспечения доступа населения к бесплатным спортивно-оздоровительным комплексам. Кроме того, спортивные федерации активно вовлекают новых участников в тематические мероприятие.
Ежегодно в Коми организуются разнообразные мероприятие на уровне школ, муниципалитетов и республики. Также проводятся всероссийские массовые акции, такие как соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды нашей", массовая лыжная гонка "Лыжня России", Всероссийский день зимних видов спорта, Всероссийский день бега "Кросс нации" и старты "Лыжня России".