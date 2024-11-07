В Коми больше половины населения занимается спортом

В Республике Коми около 56% жителей занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на главу министерства спорта региона Светлану Суворкину.

По информации издания, физической культурой и спортом занимаются 371 тысяча человек, что составляет почти 56% населения региона. Год назад этот показатель составлял чуть более 52%.