"Не мясо, а сплошная химия": Эксперты назвали худший бренд филе цыпленка

В современном мире потребители все чаще задаются вопросом о реальном составе продуктов, которые они покупают. Это особенно актуально для мясных продуктов, где производители нередко используют различные добавки и консерванты для увеличения срока годности и улучшения внешнего вида товара. Недавнее исследование Росконтроля выявило проблемы в одном из товаров – курином филе брендa "Мираторг".

Куриное филе без кожи от "Мираторг" оказалось на последнем месте по сравнению с продукцией других производителей.