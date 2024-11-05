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Житель Коми продал ружье и стал фигурантом уголовного дела

Житель Коми продал ружье и стал фигурантом уголовного дела Фото "Про Город"

В Усть-Куломском районе местный житель оказался под следствием за продажу ружья, которое принадлежало его брату. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили в ходе оперативных мероприятий, что мужчина, не имеющий права собственности на оружие, продал односельчанину охотничье ружье ИЖ-18 и восемь патронов калибра 20. По информации регионального ведомства, полиции 57-летний сельчанин объяснил, что оружие и боеприпасы принадлежали его брату, который скончался в середине текущего года.

Кроме того, мужчина намеревался продать свыше 440 граммов дымного пороха, однако сделка не состоялась из-за отказа покупателя.

В отношении жителя Коми возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся незаконной продажи оружия и взрывчатых веществ, а также попытки совершения преступления. Ему избрана мера пресечения, запрещающая совершение определенных действий.

Напомним, житель Коми ударил прикладом ружья племянника, а затем выстрелил ему в ногу в ходе ссоры.

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