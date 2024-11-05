Житель Коми продал ружье и стал фигурантом уголовного дела

В Усть-Куломском районе местный житель оказался под следствием за продажу ружья, которое принадлежало его брату. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили в ходе оперативных мероприятий, что мужчина, не имеющий права собственности на оружие, продал односельчанину охотничье ружье ИЖ-18 и восемь патронов калибра 20. По информации регионального ведомства, полиции 57-летний сельчанин объяснил, что оружие и боеприпасы принадлежали его брату, который скончался в середине текущего года.