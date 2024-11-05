Житель Коми выстрелил в племянника из ружья во время ссоры
- 10:45 5 ноября
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- Инесса Богатая
В Ижемском районе сотрудники полиции задержали человека, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики.
По информации ведомства, в ОМВД России по Ижемскому району поступила информация опричинении умышленного вреда здоровью 35-летнему местному жителю. Потерпевший был доставлен в больницу.
Выяснилось, что во время совместного распития алкоголя между двумя родственниками вспыхнул спор, который привел к тому, что один из них применил огнестрельное оружие. Нападавший ударил своего племянника прикладом ружья по голове, а затем выстрелил ему в правую ногу.
Подозреваемый — 59-летний пенсионер, не имевший официального разрешения на оружие — был задержан полицией.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Ижмы по признакам преступления, описанного в п. "З" ч. 2 ст. 112 УК РФ. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.
По запросу следователя суд Ижемского района принял решение взять подозреваемого под стражу.
МВД по Коми обращается к гражданам с призывом уменьшить употребление алкоголя, так как это может приводить к совершению правонарушений, кроме того, пьяный человек сам рискует стать жертвой преступления.