Житель Коми выстрелил в племянника из ружья во время ссоры

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В Ижемском районе сотрудники полиции задержали человека, подозреваемого в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Республики. По информации ведомства, в ОМВД России по Ижемскому району поступила информация опричинении умышленного вреда здоровью 35-летнему местному жителю. Потерпевший был доставлен в больницу.

Выяснилось, что во время совместного распития алкоголя между двумя родственниками вспыхнул спор, который привел к тому, что один из них применил огнестрельное оружие. Нападавший ударил своего племянника прикладом ружья по голове, а затем выстрелил ему в правую ногу.

Подозреваемый — 59-летний пенсионер, не имевший официального разрешения на оружие — был задержан полицией.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Ижмы по признакам преступления, описанного в п. "З" ч. 2 ст. 112 УК РФ. Орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

По запросу следователя суд Ижемского района принял решение взять подозреваемого под стражу.