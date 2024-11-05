В Коми эпидпорог превышен на 7,4%
- 14:30 5 ноября
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- Инесса Богатая
На прошлой неделе в Республике Коми было зафиксировано 7 607 случаев ОРВИ, из них 3 447 случаев - в детской группе. Для сравнения: неделей ранее, с 21 по 27 октября, зарегистрировано 7 210 случаев, в том числе 3 956 среди детей, сообщает Роспотребнадзор.
За отчетный период выявлено 399 случаев внебольничных пневмоний, из которых 227 случаев приходятся на детей до 17 лет. COVID-19 заболели 175 человек.
Согласно эпидемиологическому анализу, эпидемический порог в целом по республике превышен на 7,4%, что в основном связано с заболеваемостью среди взрослого населения.
Организации, проводившие анализы на грипп и ОРВИ, отмечают наличие в материалах респираторных вирусов, не относящихся к гриппу.
Вакцинация против гриппа продолжается. Прививки получили 271 729 человек, включая 80 040 детей, что составляет 37,7% от общего числа жителей республики.
Напомним, в нескольких сыктывкарских школах сдвигается начало второй четверти. Это связано с необходимостью соблюдения сроков инкубационного периода при внебольничной пневмонии. Также в мэрии заявили, что продление карантинных мер в городе не планируется.