В Коми эпидпорог превышен на 7,4%

На прошлой неделе в Республике Коми было зафиксировано 7 607 случаев ОРВИ, из них 3 447 случаев - в детской группе. Для сравнения: неделей ранее, с 21 по 27 октября, зарегистрировано 7 210 случаев, в том числе 3 956 среди детей, сообщает Роспотребнадзор.

За отчетный период выявлено 399 случаев внебольничных пневмоний, из которых 227 случаев приходятся на детей до 17 лет. COVID-19 заболели 175 человек.