В ряде сыктывкарских школ сдвигается начало второй четверти

По информации пресс-службы мэрии города, это вызвано необходимостью соблюдения сроков инкубационного периода при внебольничной пневмонии. В разных учебных заведениях карантин по этому заболеванию вводился в разное время в зависимости от последнего посещения школы заболевшим ребенком.

Напомним, в Усинске, из-за ухудшения эпидобстановки, решено продлить карантин в школах. Все городские мероприятия с участием школьников остаются под запретом. До 9 ноября очное обучение будет приостановлено в школах №№1, 2, 4, 5 и в лицее Усинска. Тем не менее, это ограничение не затронет среднюю школу №7 и сельские образовательные учреждения. С 1 по 9 ноября занятия в учреждениях дополнительного образования отменяются. Все массовые мероприятия с детьми переносятся на более позднее время.