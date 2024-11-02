В ряде сыктывкарских школ сдвигается начало второй четверти
- 16:00 2 ноября
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- Инесса Богатая
В некоторых школах столицы Коми изменяется начало второй четверти. Об этом сообщает администрация Сыктывкара.
По информации пресс-службы мэрии города, это вызвано необходимостью соблюдения сроков инкубационного периода при внебольничной пневмонии. В разных учебных заведениях карантин по этому заболеванию вводился в разное время в зависимости от последнего посещения школы заболевшим ребенком.
Продление карантинных мер в Сыктывкаре не планируется.
Таким образом, в нескольких школах занятия начнутся 5, 8, 9 и даже 12 ноября (см. таблицу), а в остальных учебный процесс возобновится с 5 ноября.
Напомним, в Усинске, из-за ухудшения эпидобстановки, решено продлить карантин в школах. Все городские мероприятия с участием школьников остаются под запретом. До 9 ноября очное обучение будет приостановлено в школах №№1, 2, 4, 5 и в лицее Усинска. Тем не менее, это ограничение не затронет среднюю школу №7 и сельские образовательные учреждения. С 1 по 9 ноября занятия в учреждениях дополнительного образования отменяются. Все массовые мероприятия с детьми переносятся на более позднее время.