В Сыктывкаре завершили инвентаризацию защитных сооружений

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В Сыктывкаре завершила свои задачи муниципальная подкомиссия, занимавшаяся инвентаризацией объектов гражданской обороны. Об этом сообщает "Комиинформ". УЖКХ города в октябре одобрило порядок, по которому осуществляется учет таких защитных сооружений в городе.

По информации информационного агентства "Комиинформ", до 31 октября следовало провести инвентаризацию, а к 7 ноября необходимо подвести итоги и передать результаты в ГУ МЧС России по Республике Коми.

Также добавим, что руководителям предприятий рекомендовали, независимо от их собственности и ведомственной принадлежности, провести обследования сооружений и обеспечить доступ для проверок властей.

Отметим, что эта деятельность осуществляется по всему региону. Кроме того, Инта уже сделала публичным список своих объектов. Добавим, что защитные сооружения, которые могут использовать жители, включают любые подвалы и цокольные этажи капитальных зданий.