В Коми задержали водителя автомобиля с поддельными водительскими правами
- 16:30 3 ноября
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- Елизавета Петрова
В Воркуте задержали мужчину 58 лет с фальшивыми водительскими правами, сообщили в ГИБДД Коми.
Согласно имеющейся информации, мужчина управлял автомобилем «УАЗ». Когда его остановили, он предъявил инспекторам документы на машину и водительское удостоверение, которое оказалось ненастоящим.
Позднее житель Воркуты признался, что приобрел права за 30 тысяч рублей в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре молодой женщине ограничили свободу за фальшивые водительские права. Хотя она почти избежала уголовного преследования, решение суда было отменено Верховным судом Коми.
Выяснилось, что 21-летняя жительница Сыктывкара приобрела подложное водительское удостоверение через интернет, которое затем получила в пункте выдачи известной службы доставки и пользовалась им до тех пор, пока полиция не выявила это нарушение при проверке.