В Коми задержали водителя автомобиля с поддельными водительскими правами

Фото из архива редакции

В Воркуте задержали мужчину 58 лет с фальшивыми водительскими правами, сообщили в ГИБДД Коми. Согласно имеющейся информации, мужчина управлял автомобилем «УАЗ». Когда его остановили, он предъявил инспекторам документы на машину и водительское удостоверение, которое оказалось ненастоящим.

Позднее житель Воркуты признался, что приобрел права за 30 тысяч рублей в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре молодой женщине ограничили свободу за фальшивые водительские права. Хотя она почти избежала уголовного преследования, решение суда было отменено Верховным судом Коми.