Сыктывкарка купила водительские права через интернет и попалась госавтоинспектору

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Сыктывкарке ограничили свободу за использование поддельных водительских прав. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на прокуратуру Коми. Так, согласно предоставленной информации, молодая женщина почти избежала уголовного наказания, но Верховный суд Коми аннулировал решение предыдущей судебной инстанции.

Как выяснилось, 21-летняя жительница Сыктывкара приобрела поддельное водительское удостоверение через интернет, затем получила его в пункте выдачи известной курьерской службы и пользовалась им до тех пор, пока не была остановлена полицией, выявившей нарушение. В сентябре ей было назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.