Сыктывкарка купила водительские права через интернет и попалась госавтоинспектору
- 14:30 25 сентября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарке ограничили свободу за использование поддельных водительских прав. Об этом сообщает издание "БНК" со ссылкой на прокуратуру Коми.
Так, согласно предоставленной информации, молодая женщина почти избежала уголовного наказания, но Верховный суд Коми аннулировал решение предыдущей судебной инстанции.
Как выяснилось, 21-летняя жительница Сыктывкара приобрела поддельное водительское удостоверение через интернет, затем получила его в пункте выдачи известной курьерской службы и пользовалась им до тех пор, пока не была остановлена полицией, выявившей нарушение. В сентябре ей было назначено наказание в виде четырех месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Также добавим, что в пресс-службе прокуратуры республики уточнили, что в апреле 2024 года Эжвинский районный суд при повторном рассмотрении дела принял решение о назначении обвиняемой судебного штрафа, в результате чего она была освобождена от уголовной ответственности. Однако, государственный обвинитель оспорил это решение, подав апелляцию, по итогам которой Верховный суд Коми отменил предыдущий вердикт и вернул дело на новое рассмотрение в тот же суд, но с другим составом. В результате повторного рассмотрения был вынесен обвинительный приговор.