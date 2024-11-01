В школах одного из городов Коми продлили карантин

В Усинске, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, учебный карантин для школьников решили продлить. Все городские мероприятия с участием детей остаются под запретом. Об этом сообщает "БНК".

На заседании комиссии, ответственной за санитарные и противоэпидемические меры, 1 ноября глава администрации Усинска Николай Такаев объявил о продлении карантина.