В школах одного из городов Коми продлили карантин
- 19:00 1 ноября
- 12+
- Инесса Богатая
В Усинске, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, учебный карантин для школьников решили продлить. Все городские мероприятия с участием детей остаются под запретом. Об этом сообщает "БНК".
На заседании комиссии, ответственной за санитарные и противоэпидемические меры, 1 ноября глава администрации Усинска Николай Такаев объявил о продлении карантина.
До 9 ноября обучение в очной форме будет приостановлено в школах №№1, 2, 4, 5 и в лицее Усинска.
Однако это ограничение не затронет среднюю школу №7 и образовательные учреждения в сельской местности.
С 1 по 9 ноября отменяются занятия в учреждениях дополнительного образования. Все массовые мероприятия с детьми переносятся на другое время.
Напомним, что из-за пандемии занятия в школах Усинска были отменены с 18 октября. Изначально закрыли одно учебное заведение, а спустя четыре дня - все остальные.
По информации "БНК", в ряде районов Коми ограничения совпали с ростом заболеваемости ОРВИ и пневмониями. Например, в Сыктывкаре до 2 ноября отменены культурные и спортивные мероприятия с участием детей. В столице республики карантин в школах вводился с 22 по 26 октября, а ранее закрывались отдельные заведения. Гимназия имени Пушкина не работала одной из первых, с 20 сентября по 14 октября.
Усть-Куломская и Пожегодская школы закрыты на карантин на 21 день, начиная с 22 октября. Детский фестиваль-конкурс «Василек» переносится на ноябрь, точную дату этапа сообщат позднее.
Школы в Ижме и Сосногорске прерывали учебный процесс с 21 по 26 октября.