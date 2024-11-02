Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша
- 23:37 2 ноября
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Когда речь заходит о рыбе, многие задаются вопросом: какая из них более полезна — морская или речная? Ответ часто склоняется в пользу морской рыбы, но самым главным фактором остается, где она была поймана — в дикой природе или на ферме. Какая рыба полезнее — морская или речная, какую рыбу лучше покупать, расскахал портал sports.kz.
Преимущества рыбы
Рыба обладает высоким содержанием витаминов и йода, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), а также легко усваиваемого белка. Она богата витаминами A, E, D, минералами (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний), что делает её полезной для здоровья суставов, мозга и организма в целом. Рыба замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.
Морская vs речная рыба
Морская рыба богата жирными кислотами, тогда как речная — белком и железом. Однако, для доставки морской рыбы на прилавки магазинов её часто подвергают многократной заморозке, что снижает её полезные свойства.
От речной рыбы частично отказываются из-за загрязнённости рек. Моря и океаны тоже могут быть загрязнены, но основная концентрация вредных веществ наблюдается у береговой линии. Рыболовный промысел ведётся обычно на глубоководье.
Фермерская рыба, даже морская, выращивается с использованием стимуляторов роста, красителей, антибиотиков и гормонов.
Виды рыбы, скорее всего выращиваемые искусственно
- Осетровые (все виды)
- Лососевые, особенно форель и лосось
- Сибас запрещён к отлову в природе
- Сазаны, карпы, толстолобики
- Многие морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы
- Тиляпия и пангасиус (часто обрабатываются гормонами для ускорения роста)
Самая полезная рыба
Диетологи рекомендуют рыбу, выросшую в естественных условиях, независимо от того, обитает она в реках, морях или океанах.
Елена Малышева, известный диетолог, предлагает обратить внимание на следующие виды рыб:
- Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эта рыба питается фитопланктоном и крилем, содержит антиоксидант астаксантин и омега-жиры.
- Треска: диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир.
- Минтай: ближайший родственник трески, богат йодом и легко усваиваемым белком.
- Сайра: содержит витамины и жирные кислоты омега, не выращивается в неволе.
- Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка.
- Скумбрия: не выращивается в неволе, имеет все преимущества дикой рыбы.
- Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период.
- Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.
Среди речной рыбы лучшими считаются щука и окунь.
Из морепродуктов наиболее предпочтительными остаются кальмары, так как их ещё не научились выращивать искусственно. Важно избегать химически обработанного филе кальмаров.
Признаки дикой рыбы
У дикой рыбы обычно крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Однако будьте внимательны: рыбу могут обрабатывать химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.
Выбирая рыбу, ориентируйтесь на ее происхождение и условия выращивания, чтобы максимально воспользоваться ее полезными свойствами.
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