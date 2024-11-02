Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша

Фото из архива "Про Города"

Когда речь заходит о рыбе, многие задаются вопросом: какая из них более полезна — морская или речная? Ответ часто склоняется в пользу морской рыбы, но самым главным фактором остается, где она была поймана — в дикой природе или на ферме. Какая рыба полезнее — морская или речная, какую рыбу лучше покупать, расскахал портал sports.kz. Преимущества рыбы

Рыба обладает высоким содержанием витаминов и йода, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), а также легко усваиваемого белка. Она богата витаминами A, E, D, минералами (кальций, цинк, селен, железо, фосфор, магний), что делает её полезной для здоровья суставов, мозга и организма в целом. Рыба замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.

Морская vs речная рыба

Морская рыба богата жирными кислотами, тогда как речная — белком и железом. Однако, для доставки морской рыбы на прилавки магазинов её часто подвергают многократной заморозке, что снижает её полезные свойства.

От речной рыбы частично отказываются из-за загрязнённости рек. Моря и океаны тоже могут быть загрязнены, но основная концентрация вредных веществ наблюдается у береговой линии. Рыболовный промысел ведётся обычно на глубоководье.

Фермерская рыба, даже морская, выращивается с использованием стимуляторов роста, красителей, антибиотиков и гормонов.

Виды рыбы, скорее всего выращиваемые искусственно

Осетровые (все виды)

Лососевые, особенно форель и лосось

Сибас запрещён к отлову в природе

Сазаны, карпы, толстолобики

Многие морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы

Тиляпия и пангасиус (часто обрабатываются гормонами для ускорения роста)

Самая полезная рыба

Диетологи рекомендуют рыбу, выросшую в естественных условиях, независимо от того, обитает она в реках, морях или океанах.

Елена Малышева, известный диетолог, предлагает обратить внимание на следующие виды рыб:

Дальневосточный лосось : горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эта рыба питается фитопланктоном и крилем, содержит антиоксидант астаксантин и омега-жиры.

: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эта рыба питается фитопланктоном и крилем, содержит антиоксидант астаксантин и омега-жиры. Треска : диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир.

: диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир. Минтай : ближайший родственник трески, богат йодом и легко усваиваемым белком.

: ближайший родственник трески, богат йодом и легко усваиваемым белком. Сайра : содержит витамины и жирные кислоты омега, не выращивается в неволе.

: содержит витамины и жирные кислоты омега, не выращивается в неволе. Сельдь : ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка.

: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка. Скумбрия : не выращивается в неволе, имеет все преимущества дикой рыбы.

: не выращивается в неволе, имеет все преимущества дикой рыбы. Камбала : содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период.

: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендована в послеоперационный период. Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.

Среди речной рыбы лучшими считаются щука и окунь.

Из морепродуктов наиболее предпочтительными остаются кальмары, так как их ещё не научились выращивать искусственно. Важно избегать химически обработанного филе кальмаров.

Признаки дикой рыбы

У дикой рыбы обычно крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Однако будьте внимательны: рыбу могут обрабатывать химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.

Выбирая рыбу, ориентируйтесь на ее происхождение и условия выращивания, чтобы максимально воспользоваться ее полезными свойствами.