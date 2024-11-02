42-летняя жительница Троицко-Печорского района подозревается в истязании своих детей
- 20:30 2 ноября
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- Инесса Богатая
В Коми возбудили уголовное дело портив 42-летней женщины. Ее подозревают в жестком обращении с несовершеннолетними. Об этом сообщает региональный следственный комитет.
По информации ведомства, следствие установило, что женщина на протяжении длительного периода причиняла физические или психологические страдания своим трем несовершеннолетним детям, регулярно их избивая или прибегая к другим насильственным методам. Семья была поставлена на учет как неблагополучная. Преступление было обнаружено в ходе расследования инцидента с избиением ею мужа. Дети, которые были изъяты из семьи и помещены в центр социальной реабилитации, рассказали о противоправных действиях своей матери.
В отношении подозреваемой решается вопрос о применении меры пресечения. В рамках уголовного дела проходят следственные мероприятия для укрепления доказательной базы.
Напомним, в Воркуте вынесли приговор 60-летнему мужчине, который надругался над девочкой младше 12 лет. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.