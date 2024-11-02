42-летняя жительница Троицко-Печорского района подозревается в истязании своих детей

В Коми возбудили уголовное дело портив 42-летней женщины. Ее подозревают в жестком обращении с несовершеннолетними. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

По информации ведомства, следствие установило, что женщина на протяжении длительного периода причиняла физические или психологические страдания своим трем несовершеннолетним детям, регулярно их избивая или прибегая к другим насильственным методам. Семья была поставлена на учет как неблагополучная. Преступление было обнаружено в ходе расследования инцидента с избиением ею мужа. Дети, которые были изъяты из семьи и помещены в центр социальной реабилитации, рассказали о противоправных действиях своей матери.