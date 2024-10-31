В Заполярье вынесли приговор 60-летнему педофилу

В Воркуте 60-летний мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Комиинформ".

По информации издания, суд посчитал предоставленные Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Коми доказательства достаточными для вынесения приговора. Житель Воркуты был признан виновным по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.