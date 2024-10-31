В Заполярье вынесли приговор 60-летнему педофилу
- 01:00 1 ноября
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- Инесса Богатая
В Воркуте 60-летний мужчину признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка и приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, суд посчитал предоставленные Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Коми доказательства достаточными для вынесения приговора. Житель Воркуты был признан виновным по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствие и суд установили, что преступник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и оставшись наедине с девочкой младше 12 лет в квартире, воспользовался ее беспомощным состоянием из-за возраста и совершил действия сексуального характера в ее отношении.
Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, однако приговор еще не вступил в силу.
Также напомним, в Коми за сутки были задержаны 22 человека, находящихся в розыске. С 23 по 24 октября сотрудники УФСИН участвовали во втором этапе межгосударственной операции под кодовым названием "Розыск", проведенной с участием Федеральной службы исполнения наказаний, МВД России и правоохранительных органов стран СНГ.