В Сыктывкаре председатель ТСЖ оштрафована на 7 тысяч рублей за отказ в предоставлении информации жильцу дома

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Прокуратура Сыктывкара провела проверку после обращения местной жительницы о нарушении законодательства председателем ТСЖ в одном из домов на улице Морозова, сообщает республиканское надзорное ведомство. По информации прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что владелица квартиры в доме на улице Морозова подала в ТСЖ письменное заявление с просьбой предоставить доступ к технической документации дома, бухгалтерским и финансовым отчетам, а также протоколам собраний жильцов, заседаний правления и ревизионной комиссии за предыдущий год.

Обязанность предоставления жильцам справок и других документов, относящихся к многоквартирному дому, закреплена не только нормами жилищного законодательства, но и уставом ТСЖ, являясь частью компетенций председателя. Несмотря на это, ответ на запрос не был отправлен заявителю в срок, установленный законом.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении против председателя ТСЖ по статье 5.39 КоАП РФ за отказ в предоставлении информации.