Для применения изображения герба Сыктывкара нужно будет запрашивать разрешение у администрации
- 08:45 2 ноября
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- Инесса Богатая
Фото "Про Город"
В Сыктывкаре установлен регламент применения герба города. Мэр столицы Коми Владимир Голдин утвердил соответствующее положение, сообщает "Комиинформ".
Согласно данному документу, любое использование изображения герба столицы республики без официального разрешения администрации запрещено. Отметим, что для его получения необходимо направить заявку в правовое управление мэрии.
Как передает издание "Комиинформ", герб Сыктывкара может быть применен в следующих случаях:
- на продуктах и товарах;
- в рекламных материалах, в том числе в СМИ, на рекламных щитах, баннерах, плакатах и растяжках;
- в информационных и презентационных материалах;
- на памятных и юбилейных знаках;
- на сувенирной продукции;
- на эмблемах, значках, флажках, марках, конвертах, календарях, открытках;
- на транспортных средствах;
- при организации спортивных и культурных мероприятий;
- а также в других ситуациях, соответствующих целям использования официальных символов.
Напомним, стало известно сколько городков обустроят в Сыктывкаре к Новому году.