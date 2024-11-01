В районе Коми сгорел отечественный ВАЗ

Фото ГУ МЧС по Коми

В Усть-Куломе загорелся ВАЗ. Отечественная машина неожиданно вспыхнула 31 октября. Об этом сообщает пресс-сслужба МЧС Республики Коми. По информации из сводки ГУ МЧС по Республике Коми, днем ранее усть-куломские пожарные боролись с огнем на автомобиле ВАЗ-2131. Предварительно причиной возгорания называют неисправность в системах и механических частях транспортного средства.

Региональные власти напомнили автовладельцам о важности отключения электропроводки от аккумулятора при длительной стоянке. В гараже также необходимо иметь огнетушитель.