В районе Коми сгорел отечественный ВАЗ
- 17:30 1 ноября
- 16+
- Инесса Богатая
В Усть-Куломе загорелся ВАЗ. Отечественная машина неожиданно вспыхнула 31 октября. Об этом сообщает пресс-сслужба МЧС Республики Коми.
По информации из сводки ГУ МЧС по Республике Коми, днем ранее усть-куломские пожарные боролись с огнем на автомобиле ВАЗ-2131. Предварительно причиной возгорания называют неисправность в системах и механических частях транспортного средства.
Региональные власти напомнили автовладельцам о важности отключения электропроводки от аккумулятора при длительной стоянке. В гараже также необходимо иметь огнетушитель.
Также напомним, в Сыктывкаре водитель ВАЗ-21140 совершил наезд на пешехода. Это произошло 31 октября в 16: 00. 37-летний водитель на "Ладе" двигался по улице Интернациональной от улицы Свободы в направлении улицы Орджоникидзе. Возле дома №100 на улице Интернациональной водитель "Самары" сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу слева направо. 56-летний пешеход получил ушибы ног, но госпитализация ему не потребовалась.