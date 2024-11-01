В Сыктывкаре на "зебре" водитель ВАЗа сбил пешехода
- 12:45 1 ноября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре водитель автомобиля модели ВАЗ-21140 допустил наезд на человека. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Управление Госавтоинспекции Коми.
По информации пресс-службы регионального ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 31 октября в 16:00. 37-летний водитель, управлявший отечественной "Ладой", следовал по улице Интернациональной от улицы Свободы в сторону улицы Орджоникидзе. Возле дома №100 по улице Интернациональной водитель "Самары" сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по направлению движения автомобиля.
Получивший травмы пешеход, 56-летний мужчина, отделался ушибами ног и не был госпитализирован.
Госавтоинспекция напоминает водителям о важности соблюдения дорожной безопасности. Необходимо учитывать особенности дорожной обстановки и производить маневры только при гарантии безопасности для всех участников движения. Приближаясь к пешеходным переходам и местам, где могут находиться люди, водителям следует снижать скорость.