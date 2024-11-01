В Сыктывкаре на "зебре" водитель ВАЗа сбил пешехода

В Сыктывкаре водитель автомобиля модели ВАЗ-21140 допустил наезд на человека. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на Управление Госавтоинспекции Коми.

По информации пресс-службы регионального ведомства, дорожно-транспортное происшествие случилось 31 октября в 16:00. 37-летний водитель, управлявший отечественной "Ладой", следовал по улице Интернациональной от улицы Свободы в сторону улицы Орджоникидзе. Возле дома №100 по улице Интернациональной водитель "Самары" сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по направлению движения автомобиля.