В Коми за сутки сотрудники полиции задержали более 20 осужденных в розыске

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В Коми в течение суток поймали 22 разыскиваемых осужденных. Об этом сообщает БНК. По информации издания, в регионе оказался преступник, разыскиваемый в Самарской области.

С 23 по 24 октября сотрудники УФСИН участвовали во втором этапе межгосударственной оперативно-профилактической операции под условным названием "Розыск". Эту операцию проводили вместе Федеральная служба исполнения наказаний, МВД России и правоохранительные органы стран СНГ.

По сведениям регионального управления ФСИН, в Республике Коми задержали 21 человека. Среди них один осужденный был разыскиваем за неявку в колонию-поселение, девять человек избегали принудительных работ, десять уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, один скрывался от суда.