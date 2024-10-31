В Коми за сутки сотрудники полиции задержали более 20 осужденных в розыске
- 08:45 31 октября
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- Инесса Богатая
В Коми в течение суток поймали 22 разыскиваемых осужденных. Об этом сообщает БНК.
По информации издания, в регионе оказался преступник, разыскиваемый в Самарской области.
С 23 по 24 октября сотрудники УФСИН участвовали во втором этапе межгосударственной оперативно-профилактической операции под условным названием "Розыск". Эту операцию проводили вместе Федеральная служба исполнения наказаний, МВД России и правоохранительные органы стран СНГ.
По сведениям регионального управления ФСИН, в Республике Коми задержали 21 человека. Среди них один осужденный был разыскиваем за неявку в колонию-поселение, девять человек избегали принудительных работ, десять уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, один скрывался от суда.
Кроме того, в тот же период в республике удалось задержать осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии строгого режима, который находился в розыске УФСИН России по Самарской области.