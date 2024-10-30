В Коми с 11 ноября восстановят прежнее расписание пассажирских авиаперевозок

В ходе обсуждения программы "Развитие транспортной системы" на заседании Госсовета Коми была проанализирована ситуация в региональной авиации. Об этом сообщает "Комиинформ".

Гендиректор "Комиавиатранс" Юрий Скрипин отметил, что "Вологодское авиапредприятие", которое ранее покинуло регион, восстановило ресурсы своих самолетов и возвращается с прежним графиком полетов, который возобновится 11 ноября.