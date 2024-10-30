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В Коми с 11 ноября восстановят прежнее расписание пассажирских авиаперевозок

В Коми с 11 ноября восстановят прежнее расписание пассажирских авиаперевозокФото "Про Город"

В ходе обсуждения программы "Развитие транспортной системы" на заседании Госсовета Коми была проанализирована ситуация в региональной авиации. Об этом сообщает "Комиинформ".

Гендиректор "Комиавиатранс" Юрий Скрипин отметил, что "Вологодское авиапредприятие", которое ранее покинуло регион, восстановило ресурсы своих самолетов и возвращается с прежним графиком полетов, который возобновится 11 ноября.

Самолеты вновь начнут выполнять рейсы в Воркуту и Усть-Цильму трижды в неделю, а в Усинск будут летать дважды, пишет "Комиинформ".

В период технического обслуживания регион принимал "Ютэйр", услуги которой дороже, что заставило временно сократить число рейсов для соблюдения финансового плана.

Также в Коми планируют использовать вертолеты для перевозок, так как их стоимость уже приближается к стоимости самолетов.

Напомним, руководство Республики Коми завершило подготовку к зимнему сезону 2024 года, снабдив отдаленные и труднодоступные населенные пункты всеми необходимыми ресурсами. По словам главы региона Владимира Уйба, были доставлены все нужные материалы, даже сверх запланированного: топливо, лекарства и продукты. В этом году план включил 32 населенных пункта в 13 из 20 муниципалитетов, таких как Троицко-Печорский, Корткеросский, Усть-Цилемский, Ижемский, Усть-Вымский, Удорский, Княжпогостский, Прилузский районы, и города Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Инта и Усинск.

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