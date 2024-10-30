Владимир Уйба: в Коми завершается северный завоз топлива, лекарств и продовольствия
- 08:45 30 октября
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- Инесса Богатая
Власти Республики Коми завершили подготовку к зиме 2024 года, снабдив удаленные и труднодоступные населенные пункты необходимыми ресурсами. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы региона Владимира Уйбы, доставлено все, что требовалось, даже сверх утвержденного плана: топливо, лекарства и продукты.
"Мы заканчиваем выполнение плана для северного завоза на 2024 год. Учитывая множество удаленных и трудно доступных деревень и сел в Коми, от наших усилий зависит, как люди будут обеспечены продуктами, медикаментами и другими важными зимними ресурсами", - написал Глава республики в своем Telegram-канале.
По сообщениям Владимира Уйбы, в план на текущий год включены 32 населенных пункта в 13 из 20 муниципалитетов. Среди них Троицко-Печорский, Корткеросский, Усть-Цилемский, Ижемский, Усть-Вымский, Удорский, Княжпогостский, Прилузский районы, а также города Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Инта и Усинск.
"Расскажу о достигнутых результатах. В части ГСМ уже отправили в районы шесть тонн, до конца года планируется еще три тонны. Полностью или даже сверх плана поставлены: топливно-энергетические ресурсы (более 13 тыс. тонн), социально значимые продукты (144 тонны), основные непродовольственные товары (1 тонна), медикаменты (32 тонны) и медицинские изделия (более 24 тонн). Это обеспечивает все необходимые ресурсы для зимы жителям населенных пунктов, включенных в план северного завоза, " - отметил глава региона.
В Коми насчитывается около 200 населенных пунктов без круглогодичной транспортной доступности, сообщает ТАСС.