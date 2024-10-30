Владимир Уйба: в Коми завершается северный завоз топлива, лекарств и продовольствия

Власти Республики Коми завершили подготовку к зиме 2024 года, снабдив удаленные и труднодоступные населенные пункты необходимыми ресурсами. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы региона Владимира Уйбы, доставлено все, что требовалось, даже сверх утвержденного плана: топливо, лекарства и продукты.

"Мы заканчиваем выполнение плана для северного завоза на 2024 год. Учитывая множество удаленных и трудно доступных деревень и сел в Коми, от наших усилий зависит, как люди будут обеспечены продуктами, медикаментами и другими важными зимними ресурсами", - написал Глава республики в своем Telegram-канале.

По сообщениям Владимира Уйбы, в план на текущий год включены 32 населенных пункта в 13 из 20 муниципалитетов. Среди них Троицко-Печорский, Корткеросский, Усть-Цилемский, Ижемский, Усть-Вымский, Удорский, Княжпогостский, Прилузский районы, а также города Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Инта и Усинск.