18-летний житель Коми пришел в суд с патроном в рюкзаке
- 06:30 30 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Ухте молодой человек пришел в суд с патроном в своем рюкзаке За попытку проноса запрещенного предмета его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управления ФССП по Коми.
По информации регионального ведомства, с начала года работники судебной системы в Коми выявили более 2400 запрещенных для проноса в суды предметов. Среди них оказалось 184 единицы газового и травматического оружия, 115 холодного оружия, 128 патронов и 88 электрошокеров.
Так, 18-летний житель Ухты положил в свой рюкзак охотничий патрон, случайно обнаруженный судебным приставом во время планового осмотра посетителей Ухтинского суда. Документов, разрешающих хранение и ношение охотничьего оружия, он не предоставил. Молодого человека задержали и передали сотруднику полиции, который проводит расследование.
Судебные приставы за отказ предъявить запрещенные предметы привлекли ухтинца к административной ответственности, следуя ч. 2 ст. 17.3 КоАП. Ему выписали штраф.
Напомним, за прошедшую неделю жители Коми потеряли 37 миллионов рублей из-за мошенничества, жертвами которого стали 51 человек.