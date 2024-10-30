18-летний житель Коми пришел в суд с патроном в рюкзаке

В Ухте молодой человек пришел в суд с патроном в своем рюкзаке За попытку проноса запрещенного предмета его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управления ФССП по Коми.

По информации регионального ведомства, с начала года работники судебной системы в Коми выявили более 2400 запрещенных для проноса в суды предметов. Среди них оказалось 184 единицы газового и травматического оружия, 115 холодного оружия, 128 патронов и 88 электрошокеров.