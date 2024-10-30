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18-летний житель Коми пришел в суд с патроном в рюкзаке

18-летний житель Коми пришел в суд с патроном в рюкзакеФото "Про Город"

В Ухте молодой человек пришел в суд с патроном в своем рюкзаке За попытку проноса запрещенного предмета его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает управления ФССП по Коми.

По информации регионального ведомства, с начала года работники судебной системы в Коми выявили более 2400 запрещенных для проноса в суды предметов. Среди них оказалось 184 единицы газового и травматического оружия, 115 холодного оружия, 128 патронов и 88 электрошокеров.

Так, 18-летний житель Ухты положил в свой рюкзак охотничий патрон, случайно обнаруженный судебным приставом во время планового осмотра посетителей Ухтинского суда. Документов, разрешающих хранение и ношение охотничьего оружия, он не предоставил. Молодого человека задержали и передали сотруднику полиции, который проводит расследование.

Судебные приставы за отказ предъявить запрещенные предметы привлекли ухтинца к административной ответственности, следуя ч. 2 ст. 17.3 КоАП. Ему выписали штраф.

Напомним, за прошедшую неделю жители Коми потеряли 37 миллионов рублей из-за мошенничества, жертвами которого стали 51 человек.

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