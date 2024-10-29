За минувшую неделю жители Коми "обогатили" мошенников на 37 миллионов рублей

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В Коми за прошедшую неделю мошенники обманули 51 жителя региона. В 40 случая жертвы аферистов знали о популярных схемах обмана у злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. По информации ведомства, общая сумма ущерба превысила 37 миллионов рублей.

Множество граждан региона поддались обещаниям быстрого и значительного заработка. Среди них оказалась 62-летняя жительница Ижемского района, решившая попробовать свои силы, несмотря на отсутствие знаний и опыта в этой области. Женщина доверилась неизвестному "биржевому представителю" в закрытой сети.

Она была убеждена незнакомцем установить на телефон приложение, которое якобы содержало легкие в использовании инструменты для значительных доходов от криптовалютных вкладов. Впоследствии, следуя его инструкциям, она приобрела цифровую валюту на сумму более 6, 4 миллиона рублей, взяв в долг у знакомых 5, 8 миллиона, оформив кредит на 610 тысяч в банке и добавив свои 10 тысяч. Однако возвратить вложенные средства и ожидаемые "проценты" не удалось; "помощник" заблокировал доступ к ее аккаунту и прервал связь.

Схожую сумму потеряла и 33-летняя жительница Ухты, обманутая под видом торговли акциями. Она вкладывала средства на фиктивном сайте, где в личном кабинете наблюдала удвоение вложений. Ожидая крупный доход, она вложила свои 2,2 миллиона рублей и 4 миллиона рублей, собранные у родных и друзей, в итоге передав мошенникам 6,2 миллиона рублей.

На такую уловку попались также три жителя Сыктывкара, два из Печоры и еще один из Удорского района. Каждый потерял по 1,5 миллиона рублей в надежде на высокий доход от инвестиций.