В Сыктывкаре клиника заплатила пациенту 200 тысяч рублей за некачественный имплант

В Сыктывкаре одна из клиник выплатила пациенту 200 тысяч рублей из-за ненадлежащего качества установки импланта. Об этом было сообщено пресс-службой управления ФССП по Коми.

По информации регионального ведомства, в стоматологическом учреждении жителю Усть-Вымского района Коми провели неудачную установку импланта, что вызвало у него отек и боль в челюсти. Даже после удаления стоматологической установки боль не отступила, и мужчине пришлось продолжить лечение в больнице.

Проведенная экспертиза подтвердила низкое качество выполненной услуги, и суд обязал клинику выплатить пациенту более 200 тысяч рублей. Судебные приставы открыли два исполнительных производства. Клиника медлила с выполнением решений суда.