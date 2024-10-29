В Сыктывкаре клиника заплатила пациенту 200 тысяч рублей за некачественный имплант
- 09:50 29 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре одна из клиник выплатила пациенту 200 тысяч рублей из-за ненадлежащего качества установки импланта. Об этом было сообщено пресс-службой управления ФССП по Коми.
По информации регионального ведомства, в стоматологическом учреждении жителю Усть-Вымского района Коми провели неудачную установку импланта, что вызвало у него отек и боль в челюсти. Даже после удаления стоматологической установки боль не отступила, и мужчине пришлось продолжить лечение в больнице.
Проведенная экспертиза подтвердила низкое качество выполненной услуги, и суд обязал клинику выплатить пациенту более 200 тысяч рублей. Судебные приставы открыли два исполнительных производства. Клиника медлила с выполнением решений суда.
"С каждого юридического лица посчитан дополнительный сбор в размере 10 тысяч рублей за исполнение", — сказано в сообщении.
Напомним, в Сыктывкаре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже бытовой техники. На видео предоставленном МВД региона видно, как мужчина берет и кладет в пакет ноутбук стоимостью более ста тысяч рублей.