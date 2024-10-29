Сыктывкарец ударил мать металлической тростью: его ждет тюрьма
- 20:30 29 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который ударил свою мать. Об этом сообщает "Комиинформ".
По информации издания, суд в столице Коми рассмотрел дело в отношении горожанина. Он был признан виновным за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью без угрозы жизни, совершенное с применением предмета в роли оружия. Обвинение поддерживалось представителем прокуратуры Сыктывкара.
Как было установлено судом, ночью 28 февраля 2024 года дома у сыктывкарца произошла ссора с его матерью. Женщина ударила его металлической тростью и потребовала приобрести алкоголь. В момент конфликта он взял трость и ударил мать по лицу, вызвав перелом наружной стенки правой глазницы, стенок гайморовой пазухи и значительный кровоподтек правой стороны лица.
Суд, учитывая все обстоятельства, назначил мужчине наказание в виде трех лет ограничения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в Сыктывкаре произошла массовая драка молодых людей. Инцидент случился 28 октября вечером на улице Коммунистическая напротив ТЦ "Детский мир".