Сыктывкарец ударил мать металлической тростью: его ждет тюрьма

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В Сыктывкаре вынесли приговор 49-летнему местному жителю, который ударил свою мать. Об этом сообщает "Комиинформ". По информации издания, суд в столице Коми рассмотрел дело в отношении горожанина. Он был признан виновным за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью без угрозы жизни, совершенное с применением предмета в роли оружия. Обвинение поддерживалось представителем прокуратуры Сыктывкара.

Как было установлено судом, ночью 28 февраля 2024 года дома у сыктывкарца произошла ссора с его матерью. Женщина ударила его металлической тростью и потребовала приобрести алкоголь. В момент конфликта он взял трость и ударил мать по лицу, вызвав перелом наружной стенки правой глазницы, стенок гайморовой пазухи и значительный кровоподтек правой стороны лица.

Суд, учитывая все обстоятельства, назначил мужчине наказание в виде трех лет ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.