В Сыктывкаре продают автограф императрицы Екатерины II за 250 тысяч рублей

На платформе объявлений Авито в Сыктывкаре выставлен на продажу за 250 000 рублей исторический документ 1792 года, подписанный великой императрицей Екатериной II. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Этот ценный документ с автографом Екатерины II предназначался для известного русского мореплавателя и адмирала Василия Яковлевича Чичагова. Во время вручения он уже снискал уважение императрицы благодаря победе в Выборгском сражении в 1790 году, став единственным моряком, награждённым орденом Св. Георгия 1-й степени.