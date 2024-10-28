В Сыктывкаре продают автограф императрицы Екатерины II за 250 тысяч рублей
- 01:00 29 октября
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- Инесса Богатая
На платформе объявлений Авито в Сыктывкаре выставлен на продажу за 250 000 рублей исторический документ 1792 года, подписанный великой императрицей Екатериной II. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Этот ценный документ с автографом Екатерины II предназначался для известного русского мореплавателя и адмирала Василия Яковлевича Чичагова. Во время вручения он уже снискал уважение императрицы благодаря победе в Выборгском сражении в 1790 году, став единственным моряком, награждённым орденом Св. Георгия 1-й степени.
Напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что в столице Республики Коми планируется ремонт пожарных водоемов в поселке В. Максаковка и микрорайоне Верхний Чов. Добавим, что информация об этом появились на портале Госзакупок. Отметим, что начальная стоимость проекта составляет 99, 7 тысяч рублей. Кроме того, по техническому заданию, работы, включая осмотр каждого водоема для тушения пожаров и согласование предоставленных смет, должны быть завершены в течение 20 календарных дней.