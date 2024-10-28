В Сыктывкаре отремонтируют пожарные водоемы в городском поселке В. Максаковка и микрорайоне Верхний Чов

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На портале государственных закупок появилась заявка на разработку сметной документации для ремонта пожарных водоёмов в Сыктывкаре, включая проверку точности смет. Об этом сообщает "Комиинформ". Согласно данным издания, стартовая стоимость закупки — 99, 7 тысяч рублей.

Компании, которые хотят участвовать в электронном аукционе, могут подать свои документы до 1 ноября 2024 года. Уже 5 ноября конкурсная комиссия выберет подрядчика, с которым будет заключён муниципальный контракт на выполнение работ.

Согласно технической документации, полный спектр услуг, включающий обследование каждого водоёма для пожаротушения и согласование смет, составленных исполнителем, должен быть завершён за 20 календарных дней.

Подрядчик обязан подготовить сметную документацию для ремонта водоёмов по адресам: Верхняя Максаковка, улица Лесосплавная, 18-20, а также в микрорайоне Верхний Чов, дом 19.

Также отметим, что за последние два года в Коми обустроили 24 новых пожарных водоёма. На 2024 год запланировано создание ещё 152 таких объектов, из которых уже завершено 117.

Работы по обустройству пожарных водоёмов будут продолжаться с 2025 по 2027 годы. Например, в 2025 году предполагается создание и ремонт 234 объектов, в 2026 году — 162, а в 2027 году — 103.