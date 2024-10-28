В Сыктывкаре полиция задержала подозреваемого в серии краж бытовой техники

Скриншот из видео МВД региона

В Сыктывкаре полиция задержала подозреваемого в краже бытовой техники, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. По информации ведомства, в дежурную часть поступило заявление от представителя магазина электроники о краже дорогого ноутбука стоимостью более 110 тысяч рублей.

Во время розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер наблюдения внутри магазина. Обнаружилось, что один из покупателей взял с витрины ноутбук, удалил антикражное устройство, положил товар в пакет и вышел.

Полицейские определили личность вора. Им оказался местный житель 1987 года рождения с криминальным прошлым. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения деталей происшествия.

Подозреваемый рассказал, что продал украденный ноутбук случайному человеку за 50 тысяч рублей и потратил эти деньги на личные нужды. В ходе следствия выяснилось, что он причастен к еще одной подобной краже. Всего за два дня он похитил имущество из двух магазинов Сыктывкара на сумму около 200 тысяч рублей.