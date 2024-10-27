В Коми из-за неосторожного курильщика обгорели 3 балкона

В Воркуте произошел инцидент, который едва не привел к трагедии: 25 октября в многоквартирном доме на улице Привокзальная вспыхнул пожар. Огонь охватил три балкона и кухню одной из квартир на площади около 30 квадратных метров.

Службы экстренного реагирования оперативно прибыли на место происшествия, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий. По данным ГУ МЧС по Коми, в результате инцидента спасены пятеро жильцов, еще 12 человек эвакуированы из здания.