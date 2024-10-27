В Коми из-за неосторожного курильщика обгорели 3 балкона
- 06:30 27 октября
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- Дмитрий Толстенёв
В Воркуте произошел инцидент, который едва не привел к трагедии: 25 октября в многоквартирном доме на улице Привокзальная вспыхнул пожар. Огонь охватил три балкона и кухню одной из квартир на площади около 30 квадратных метров.
Службы экстренного реагирования оперативно прибыли на место происшествия, благодаря чему удалось избежать более серьезных последствий. По данным ГУ МЧС по Коми, в результате инцидента спасены пятеро жильцов, еще 12 человек эвакуированы из здания.
Пожар начался около полудня, и густой черный дым быстро распространился по подъезду, вызвав панику среди жильцов. Люди бросились к выходу, некоторые пытались спасти свои вещи. Однако сложность ситуации и риск распространения огня на другие квартиры вынудили спасателей принять меры для массовой эвакуации. Согласно предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении: курильщик, по всей видимости, не затушил окурок, что и привело к возгоранию.
МЧС отмечает, что именно горящий балкон стал источником распространения огня на соседние квартиры. Пожарные, прибывшие на вызов, начали с эвакуации людей, находящихся в зоне риска. Как уточнили в МЧС, пятеро жильцов, включая детей и пожилых людей, были спасены из квартир, пострадавших от задымления, и выведены в безопасное место.
В результате пожара квартиры на трех балконах сильно пострадали, а внутренняя обстановка на кухне в одной из квартир была полностью уничтожена огнем. Пожарные напоминают, что последствия несоблюдения правил безопасности при курении в многоквартирных домах могут быть крайне серьезными, особенно в условиях ограниченного пространства.