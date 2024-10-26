В Сыктывкаре наградили участников специальной военной операции

Фото со страницы Владимира Голдина

В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония награждения участников специальной военной операции, которым были вручены государственные награды Российской Федерации. Об этом пишет мэр города Владимир Голдин. Это значимое событие прошло в стенах концертного зала «Сыктывкар» и собрало множество гостей, в том числе представителей региональных властей, военного командования и общественных организаций. В ходе мероприятия государственные награды были переданы военнослужащим, проявившим мужество и самоотверженность при выполнении своих обязанностей.

Лично в руки медаль «За отвагу» была вручена Д. Тырину, который отличился в ходе выполнения боевых задач. В. Осипов был награждён медалью «За храбрость» II степени за решительные действия в экстремальных условиях.

Кроме того, медаль «Участнику специальной военной операции» получил В. Мурашин, продемонстрировавший высокий профессионализм и преданность делу. За вклад в укрепление боевого содружества были награждены Д. Сурков и А. Шляк, которые внесли значительный вклад в выполнение задач военного коллектива.