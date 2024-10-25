В Коми женщин подозревается в убийстве 83-летней матери
- 20:30 25 октября
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- Инесса Богатая
В Усть-Цилемском районе сотрудники полиции задержали женщину. Ее подозревают в убийстве 83-летней матери. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Согласно данным следствия, в одной из квартир жилого дома села Усть-Цильма между 59-летней жительницей и ее 83-летней матерью-инвалидом возник бытовой конфликт. Во время ссоры дочь избила мать и нанесла ей ножевые ранения—не менее трех ударов в спину и живот. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.
Отметим, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Также, добавим, что следователь обратился в суд с ходатайством о взятии ее под стражу в качестве меры пресечения.
В рамках расследования по делу произведен осмотр места происшествия, проведены освидетельствования, отобраны образцы для сравнительного анализа, назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся другие следственные мероприятия.
Напомним, в Сыктывкаре беременная 21-летняя девушка пыталась выйти из квартиры с помощью самодельного каната из простыней и сорвалась.