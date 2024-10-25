В Коми женщин подозревается в убийстве 83-летней матери

В Усть-Цилемском районе сотрудники полиции задержали женщину. Ее подозревают в убийстве 83-летней матери. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Согласно данным следствия, в одной из квартир жилого дома села Усть-Цильма между 59-летней жительницей и ее 83-летней матерью-инвалидом возник бытовой конфликт. Во время ссоры дочь избила мать и нанесла ей ножевые ранения—не менее трех ударов в спину и живот. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.