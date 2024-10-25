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В Коми женщин подозревается в убийстве 83-летней матери

В Коми женщин подозревается в убийстве 83-летней материФото "Про Город"

В Усть-Цилемском районе сотрудники полиции задержали женщину. Ее подозревают в убийстве 83-летней матери. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Согласно данным следствия, в одной из квартир жилого дома села Усть-Цильма между 59-летней жительницей и ее 83-летней матерью-инвалидом возник бытовой конфликт. Во время ссоры дочь избила мать и нанесла ей ножевые ранения—не менее трех ударов в спину и живот. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Отметим, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Также, добавим, что следователь обратился в суд с ходатайством о взятии ее под стражу в качестве меры пресечения.

В рамках расследования по делу произведен осмотр места происшествия, проведены освидетельствования, отобраны образцы для сравнительного анализа, назначены необходимые судебные экспертизы и проводятся другие следственные мероприятия.

Напомним, в Сыктывкаре беременная 21-летняя девушка пыталась выйти из квартиры с помощью самодельного каната из простыней и сорвалась.

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