В Сыктывкаре сотрудники ГАИ будут ловить пьяных водителей

С 25 по 27 октября в Сыктывкаре пройдут профилактические рейды "Нетрезвый водитель". Об этом сообщает ГИБДД по столице Коми.

По информации пресс-службы ведомства, в рамках этой акции инспекторы ГАИ будут массово проверять автомобилистов. В период проведения мероприятия также планируется привлечение дополнительных дорожных экипажей.