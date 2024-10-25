В Сыктывкаре сотрудники ГАИ будут ловить пьяных водителей
- 19:30 25 октября
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- Инесса Богатая
С 25 по 27 октября в Сыктывкаре пройдут профилактические рейды "Нетрезвый водитель". Об этом сообщает ГИБДД по столице Коми.
По информации пресс-службы ведомства, в рамках этой акции инспекторы ГАИ будут массово проверять автомобилистов. В период проведения мероприятия также планируется привлечение дополнительных дорожных экипажей.
Госавтоинспекция напоминает всем автомобилистам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Также добавим, что за вождение машины в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением удостоверения на срок до двух лет. Также за повторное нарушение гражданина уже ждет уголовная ответственность с максимальной санкцией — лишение свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.
Напомним, в Печоре водитель такси присвоил себе телефон, оставленный пассажиркой. Мужчина хотел продать девайс.