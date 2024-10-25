В Коми водитель такси хотел продать оставленный телефон пассажирки

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В Печоре возбуждено уголовное дело по факту кражи телефона у пассажирки такси, сообщает пресс-служба МВД Республики Коми. По информации ведомства, в местное отделение МВД обратилась 34-летняя жительница города с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью 20 тысяч рублей. Она пояснила, что некоторое время назад воспользовалась услугами такси. Заплатив за поездку, вышла из автомобиля, но вскоре обнаружила, что забыла устройство в салоне машины.

В ходе следственных действий полиции удалось установить личность водителя – 19-летнего жителя Печоры, ранее не судимого. Подозреваемый признал свою вину: заметив оставленный смартфон, он решил присвоить его, вынув сим-карту и намереваясь продать через платформу бесплатных объявлений.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 2 пункт "в" УК РФ "Кража". Он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.