В Сыктывкаре семейный дебошир отправится в колонию из-за конфликта с полицейским

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Житель Эжвы будет отбывать срок в колонии за нападение на представителя власти, сообщает пресс-служба судов Коми. По информации ведомства, в марте 2024 года в дежурную часть поступил звонок о семейной ссоре. Патруль, прибывший на вызов, выяснил, что их вызвала жена из-за алкогольного опьянения мужа. Женщина беспокоилась за безопасность детей.

При попытке сотрудников правоохранительных органов объяснить обвиняемому, что он будет доставлен в отдел для выяснения обстоятельств, мужчина намеренно ударил полицейского головой в лицо, причинив ему травмы, не угрожающие здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину и выразил раскаяние.

С учетом рецидива и того, что преступление совершено в пьяном состоянии, жителю Сыктывкара назначено два года колонии. Поскольку часть предыдущего наказания осталась не отбыта, он проведет в колонии 2,6 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.