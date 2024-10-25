В Коми мужчина перевел мошенникам более трех миллионов рублей из-за угроз уголовным делом
- 06:30 25 октября
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- Инесса Богатая
52-летний житель Сосногорска потерял 3, 2 млн рублей из-за мошенников. Аферисты обвинили его в якобы поддержке запрещенных группировок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации пресс-службы регионального ведомства, сотруднику железнодорожной компании поступали звонки от неизвестных лиц, которые выдавали себя за работников правоохранительных органов и Центробанка. Лжесотрудники убеждали мужчину в том, что на его имя были взяты кредиты для финансирования неких террористических организаций.
"После этого злоумышленники успокаивали встревоженного мужчину, обещая, что все обвинения в финансовых махинациях будут сняты", — заявили в пресс-службе МВД Республики Коми.
Как уточнили в ведомстве, для решения проблемы ему порекомендовали оформить "зеркальные займы" и перевести их на специальные счета. Таким образом, доверчивый житель Коми отправил 3,2 млн рублей, которые он занял в трех различных банках. По этому факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее в Сосногорске женщина отдала мошенникам свыше шести миллионов рублей, желая преумножить свои доходы.