В Коми мужчина перевел мошенникам более трех миллионов рублей из-за угроз уголовным делом

52-летний житель Сосногорска потерял 3, 2 млн рублей из-за мошенников. Аферисты обвинили его в якобы поддержке запрещенных группировок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

По информации пресс-службы регионального ведомства, сотруднику железнодорожной компании поступали звонки от неизвестных лиц, которые выдавали себя за работников правоохранительных органов и Центробанка. Лжесотрудники убеждали мужчину в том, что на его имя были взяты кредиты для финансирования неких террористических организаций.