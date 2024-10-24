Жительница Коми под влиянием интернет-ухажера отправила на счета мошенников свыше 6 млн рублей

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Жительница Сосногорска лишилась свыше шести миллионов рублей, пытаясь заработать на биржевой торговле. Об этом сообщает МВД по Коми. По информации пресс-службы ведомства, в полицию города поступила жалоба от 36-летней женщины, которая работает юрисконсультом в частной компании. Жительница Сосногорска рассказала, что познакомилась в соцсети с мужчиной, который вскоре стал рассказывать ей о своих успехах на биржевой торговле.

Впоследствии злоумышленник, используя различные доводы, убедил ее принять участие в "прибыльных криптовалютных проектах". Он предложил установить мобильное приложение для доступа к инвестиционной платформе, помог создать личный кабинет с брокерским счётом и сразу направил её к управлению большими суммами для получения значительной прибыли.

При просмотре данных о своих "инвестициях" женщина видела, как ее денежные переводы и значительные доходы появлялись в виртуальном кошельке. В течение двух месяцев она вложила в несуществующие электронные монеты свои сбережения в размере 340 тысяч рублей, взятые в кредит 4, 2 млн рублей и 1, 5 млн рублей, полученные от знакомых.

Когда сумма ее вклада достигла более шести млн рублей, она попыталась вывести деньги с криптовалютной платформы. Оказалось, что кошелек давно пуст, а средства распределены по многим счетам неизвестных людей. Поняв, что все это время следила за поддельными графиками мошенников, женщина обратилась в полицию.