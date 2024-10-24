22-летняя жительница Воркуты украла товаров на 170 тысяч рублей из пункта выдачи маркетплейса

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В полицию Воркуты поступило заявление от представителя интернет-магазина о краже. Сотрудник маркетплейса заметил, что неизвестный аннулирует заказы клиентов, но товары не возвращаются на склад. О подробностях сообщили в МВД по Коми. Согласно данным пресс-службы регионального ведомства, общая сумма ущерба владельцу бизнеса превысила 170 тысяч рублей.

Отметим, что во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выявили подозреваемого в краже. Ей оказалась 22-летняя жительница Заполярья. Девушка работала на пункте выдачи с февраля по июнь и совершала заказы от имени знакомых. Получив товары на пункте, она оформляла возврат, но на склад она ничего не возвращала, оставляла вещи себе.

Таким образом, следователь начал уголовное дело по признакам преступления, описанного в части 1 статьи 158 УК "Кража". Девушка призналась в содеянном и компенсировала причиненный ущерб.