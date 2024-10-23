В Коми женщина фиктивно прописала у себя 11 человек: возбуждено уголовное дело

В Усинске 50-летняя жительница зарегистрировала в своей квартире 11 человек, которые фактически там не проживали. Это удалось раскрыть в ходе проверки жилого сектора сотрудниками полиции, сообщает МВД по Коми.

По информации пресс-службы ведомства, хозяйка квартиры была осведомлена, что зарегистрированные лица фактически живут на юге России и не планировали переезд. Добавим, что им нужна была регистрация для получения повышенных социальных льгот.