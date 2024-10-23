В Коми женщина фиктивно прописала у себя 11 человек: возбуждено уголовное дело
- 22:45 23 октября
- 16+
- Инесса Богатая
В Усинске 50-летняя жительница зарегистрировала в своей квартире 11 человек, которые фактически там не проживали. Это удалось раскрыть в ходе проверки жилого сектора сотрудниками полиции, сообщает МВД по Коми.
По информации пресс-службы ведомства, хозяйка квартиры была осведомлена, что зарегистрированные лица фактически живут на юге России и не планировали переезд. Добавим, что им нужна была регистрация для получения повышенных социальных льгот.
В отношении владелицы этой "резиновой" квартиры следователь ОМВД России по г. Усинску завел уголовное дело по статье 322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию граждан РФ. По этой статье возможно наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
МВД Республики Коми обращает внимание на уголовную ответственность за фиктивную регистрацию граждан России, иностранных подданных и лиц без гражданства. О противоправных действиях в миграционной области можно сообщить в дежурную часть полиции по телефону: 02 (102).
Напомним, житель Сыктывкара заплатит десять тысяч рублей за оскорбление женщины в спортивном центре.