В Сыктывкаре вынесли приговор автоледи за поддельные права

Фото "Про Город"

Жительница Сыктывкара была осуждена за покупку, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми. По информации ведомства, женщина предъявила фальшивые права при оформлении дорожно-транспортного происшествия.

В 2023 году горожанка приобрела у неизвестного человека поддельные права за 30 000 рублей. 20 января она нарушила правила дорожного движения и попала в аварию. Во время оформления ДТП инспектор ДПС обнаружил, что женщина предъявила фальшивое удостоверение на свое имя, выдавая его за настоящее.

Эжвинский районный суд города Сыктывкара признал ее виновной в преступлении, указанном в ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.