В Сыктывкаре вынесли приговор автоледи за поддельные права
- 12:45 24 октября
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- Инесса Богатая
Жительница Сыктывкара была осуждена за покупку, хранение и использование заведомо поддельного водительского удостоверения. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
По информации ведомства, женщина предъявила фальшивые права при оформлении дорожно-транспортного происшествия.
В 2023 году горожанка приобрела у неизвестного человека поддельные права за 30 000 рублей. 20 января она нарушила правила дорожного движения и попала в аварию. Во время оформления ДТП инспектор ДПС обнаружил, что женщина предъявила фальшивое удостоверение на свое имя, выдавая его за настоящее.
Эжвинский районный суд города Сыктывкара признал ее виновной в преступлении, указанном в ч. 3 ст. 327 УК РФ, и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.
Напомним, житель Сыктывкара выплатит штраф в размере десяти тысяч рублей за оскорбление женщины в спортивном центре. Мужчина выразился в адрес потерпевшей уничижительно и вразрез с общепринятыми нормами, нарушив этикет и мораль, что вызвало у нее психологические страдания, а также принизило ее достоинство.