Сыктывкарец заплатит десять тысяч рублей за оскорбление женщины в спортцентре
- 21:45 23 октября
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- Инесса Богатая
Суд города Сыктывкара рассматривал иск женщины против клиента спортцентра, который обидел ее в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно предоставленной информации, мужчина выразился в адрес женщины в унизительной и противоречащей общепринятым нормам манере, нарушив нормы этикета и морали, чем вызвал у нее моральные и психологические страдания, принизив ее достоинство.
По этому делу мировой судья Лесозаводского участка уже вынес административное наказание мужчине.
Добавим, что учитывая обстоятельства случившегося, оскорбления, высказанные ответчиком, моральные страдания, которые перенесла женщина, а также личности обеих сторон, суд, исходя из принципов разумности и справедливости, присудил истцу компенсацию за моральный ущерб в размере десяти тысяч рублей.
Однако, потерпевшая женщина оценила свои страдания в пятьдесят тысяч рублей.
Также отметим, что решение пока не вступило в силу.
Напомним, жительница Коми заплатит 13 тысяч рублей за оскорбление своего соседа.