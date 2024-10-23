Сыктывкарец заплатит десять тысяч рублей за оскорбление женщины в спортцентре

Суд города Сыктывкара рассматривал иск женщины против клиента спортцентра, который обидел ее в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно предоставленной информации, мужчина выразился в адрес женщины в унизительной и противоречащей общепринятым нормам манере, нарушив нормы этикета и морали, чем вызвал у нее моральные и психологические страдания, принизив ее достоинство.