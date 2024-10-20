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Жительница Коми заплатит 13 000 рублей за оскорбление своего соседа

Жительница Коми заплатит 13 000 рублей за оскорбление своего соседаФото редакции

Прилузский районный суд Республики Коми рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей по иску местного жителя к своей соседке.

Истец утверждал, что женщина публично оскорбила его, используя ненормативную лексику, что, по его мнению, унизило его честь и достоинство. Инцидент произошел во дворе общего многоквартирного дома, и по итогам разбирательства женщина была привлечена к административной ответственности по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Пресс-служба судов Коми сообщила, что, несмотря на решение о привлечении к ответственности, женщина не согласилась с иском. Она заявила, что не произносила оскорбительных выражений в адрес соседа, утверждая, что конфликт был вызван личной неприязнью истца к ней. По ее словам, сосед не только высказывал в ее адрес оскорбления, но и наносил побои, что, по ее мнению, является причиной обострения их взаимоотношений.

Тем не менее, суд, рассмотрев обстоятельства дела и факт привлечения женщины к административной ответственности за публичные оскорбления, пришел к выводу о справедливости иска. Приняв во внимание предоставленные доказательства, суд удовлетворил требования местного жителя в полном объеме. Согласно решению Прилузского районного суда, женщина обязана выплатить 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также покрыть судебные расходы в размере 3 тысяч рублей, которые будут перечислены в местный бюджет.

Стоит отметить, что решение суда пока не вступило в законную силу. Это означает, что у сторон есть возможность обжаловать вынесенное постановление в установленном законом порядке. Женщина, скорее всего, может попытаться оспорить решение суда, если сочтет его несправедливым, что добавит новый виток в развитии этого конфликта.

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