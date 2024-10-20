Жительница Коми заплатит 13 000 рублей за оскорбление своего соседа

Прилузский районный суд Республики Коми рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей по иску местного жителя к своей соседке.

Истец утверждал, что женщина публично оскорбила его, используя ненормативную лексику, что, по его мнению, унизило его честь и достоинство. Инцидент произошел во дворе общего многоквартирного дома, и по итогам разбирательства женщина была привлечена к административной ответственности по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ.