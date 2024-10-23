В Сыктывкаре на Лесопарковой появится освещение только в 2025 году
- 14:30 23 октября
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- Инесса Богатая
На улице Лесопарковой собираются установить освещение в начале следующего года. Эту информацию сообщил градоначальник столицы Коми Владимир Голдин в программе "Пять минут с мэром", вышедшей на "Русском радио в Сыктывкаре".
В данный момент завершены разработка технического задания и проектно-сметной документации. По данным городского Управления ЖКХ, до конца года конкурсная документация будет опубликована для выбора подрядчика. После этого начнутся работы по установке столбов и светильников.
Напомним, ранее портал "Про Город Сыктывкар" сообщал, что на создание зеленой зоны Яблоневой аллеи выделено 2,8 миллиона рублей. Согласно техническому заданию планируется высадить 52 крупномерных дерева и 487 кустарников. В процессе посадки будет добавлен грунт и удобрения. Аллею украсят 34 яблони, два клена, три березы, 13 кустов сирени, 117 пузыреплодников, 210 кустов спирей и 160 кустов сорта "Стефанандра". Также предстоит установка цветочных арок с семью кашпо объемом двадцать литров и анкерами. Масштабное озеленение территории запланировано на весну 2025 года.