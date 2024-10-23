В Сыктывкаре на Лесопарковой появится освещение только в 2025 году

На улице Лесопарковой собираются установить освещение в начале следующего года. Эту информацию сообщил градоначальник столицы Коми Владимир Голдин в программе "Пять минут с мэром", вышедшей на "Русском радио в Сыктывкаре".

В данный момент завершены разработка технического задания и проектно-сметной документации. По данным городского Управления ЖКХ, до конца года конкурсная документация будет опубликована для выбора подрядчика. После этого начнутся работы по установке столбов и светильников.